The Suicide Squad Filmi

2016 yılında vizyona giren Suicide Squad: Gerçek Kötüler filminin devamı olarak çekilen The Suicide Squad'in de yönetmenlik ve senaristliği James Gunn'a emanet. Oyuncu kadrosunun da neredeyse aynı olduğu filminde tek değişiklik Will Smith'in yerine Idris Elba'nın yer alacak olması.

Yönetmen: James Gunn

Senaryo: James Gunn, John Ostrander

Oyuncular: Margot Robbie, Taika Waititi, Joel Kinnaman, Idris Elba, Alice Braga, Jai Courtney, Nathan Fillion, Jennifer Holland, John Cena, David Dastmalchian, Viola Davis, Michael Rooker, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn , Storm Reid, Peter Capaldi, Daniela Melchior, Joaquín Cosio, Flula Borg, Steve Agee, Tinashe Kajese, Juan Diego Botto, Julio Cesar Ruiz, Benicio Del Toro

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Suicide Squad

Yapımcı Firma: Warner Bros

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 06.08.2021



