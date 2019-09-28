The Suicide Squad Filmi
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2016 yılında vizyona giren Suicide Squad: Gerçek Kötüler filminin devamı olarak çekilen The Suicide Squad'in de yönetmenlik ve senaristliği James Gunn'a emanet. Oyuncu kadrosunun da neredeyse aynı olduğu filminde tek değişiklik Will Smith'in yerine Idris Elba'nın yer alacak olması.
Yönetmen: James Gunn
Senaryo: James Gunn, John Ostrander
Oyuncular: Margot Robbie, Taika Waititi, Joel Kinnaman, Idris Elba, Alice Braga, Jai Courtney, Nathan Fillion, Jennifer Holland, John Cena, David Dastmalchian, Viola Davis, Michael Rooker, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn , Storm Reid, Peter Capaldi, Daniela Melchior, Joaquín Cosio, Flula Borg, Steve Agee, Tinashe Kajese, Juan Diego Botto, Julio Cesar Ruiz, Benicio Del Toro
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Suicide Squad
Yapımcı Firma: Warner Bros
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 06.08.2021
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