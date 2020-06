The Stars at Noon Filmi The Stars at Noon filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Stars at Noon filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Denis Johnson'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve aybu zamanda yenden çevrim özelliği taşıyan filmin yönetmenliğini Claire Dennis yapıyor. Senaryosunu ise yönetmen Denis'le birlikte Andrew Litvack ve Léa Mysius kaleme alıyor. Filmin başrollerinde Margaret Qualley ve Robert Pattinson yer alıyor. Yönetmen: Claire Denis Senaryo: Claire Denis, Denis Johnson, Andrew Litvack, Léa Mysius Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: The Stars at Noon Yapımcı Firma: Curiosa Films Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Crush Pictures Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The Stars at Noon Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com