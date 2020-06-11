The Stars at Noon Filmi
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The Stars at Noon Filmi

The Stars at Noon filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Stars at Noon filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Stars at Noon Filmi
11.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:58

Denis Johnson'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve aybu zamanda yenden çevrim özelliği taşıyan filmin yönetmenliğini Claire Dennis yapıyor. Senaryosunu ise yönetmen Denis'le birlikte Andrew Litvack ve Léa Mysius kaleme alıyor. Filmin başrollerinde Margaret Qualley ve Robert Pattinson yer alıyor.

Yönetmen: Claire Denis

Senaryo: Claire Denis, Denis Johnson, Andrew Litvack, Léa Mysius

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Stars at Noon

Yapımcı Firma: Curiosa Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Crush Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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