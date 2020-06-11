The Stars at Noon Filmi
The Stars at Noon filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Stars at Noon filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
11.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:58
Denis Johnson'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve aybu zamanda yenden çevrim özelliği taşıyan filmin yönetmenliğini Claire Dennis yapıyor. Senaryosunu ise yönetmen Denis'le birlikte Andrew Litvack ve Léa Mysius kaleme alıyor. Filmin başrollerinde Margaret Qualley ve Robert Pattinson yer alıyor.
Yönetmen: Claire Denis
Senaryo: Claire Denis, Denis Johnson, Andrew Litvack, Léa Mysius
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Stars at Noon
Yapımcı Firma: Curiosa Films
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Crush Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com