The Star Filmi
The Star filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Star filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Bo isimli küçük ama cesur bir eşek, yaşadığı çiftlikteki düzenin dışına çıkmak, dış dünyayı tanımak için yanıp tutuşmaktadır. Bir gün tüm cesaretini toplayarak hayallerinin yolculuğuna çıkar. Yolculuğunda karşısına sürüsünü kaybetmiş sevimli kuzu Ruth ve hayalperest güvercin Dave çıkar.
Yol boyunca ekibe katılacak başka hayvanlarla maceradan maceraya sürüklenen kafadarlar farkında olmadan Noel'in de en büyük hikayesi olacaklardır!
Yönetmenliğini Timothy Reckart'ın üstlendiği animasyon filmde senaryo Carlos Kotkin, Simon Moore ve Tom Sheridan'dan oluşan ekibe emanet.
Yönetmen: Timothy Reckart
Senaryo: Carlos Kotkin, Tom Sheridan, Simon Moore
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Star
Yapımcı Firma: Affirm Films
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
The Star Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com