The Star Filmi

05.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:45

Bo isimli küçük ama cesur bir eşek, yaşadığı çiftlikteki düzenin dışına çıkmak, dış dünyayı tanımak için yanıp tutuşmaktadır. Bir gün tüm cesaretini toplayarak hayallerinin yolculuğuna çıkar. Yolculuğunda karşısına sürüsünü kaybetmiş sevimli kuzu Ruth ve hayalperest güvercin Dave çıkar.

Yol boyunca ekibe katılacak başka hayvanlarla maceradan maceraya sürüklenen kafadarlar farkında olmadan Noel'in de en büyük hikayesi olacaklardır!

Yönetmenliğini Timothy Reckart'ın üstlendiği animasyon filmde senaryo Carlos Kotkin, Simon Moore ve Tom Sheridan'dan oluşan ekibe emanet.

Yönetmen: Timothy Reckart

Senaryo: Carlos Kotkin, Tom Sheridan, Simon Moore

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Star

Yapımcı Firma: Affirm Films

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com