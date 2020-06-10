The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated Filmi
The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
10.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:58
SüngerBob Kare Pantolon animasyon filminin yeni filmini Angel Gonzalez ve Pickle Man yönetiyor. Senaryo ise
Stephen Hillenburg'un imzasını taşıyor.
Yönetmen: Angel Gonzalez, Pickle Man
Senaryo: Stephen Hillenburg
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated
Yapımcı Firma: NancerMetropolitan Entertainment
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 87 dk.
Dağıtıcı Firma: NancerMetropolitan Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com