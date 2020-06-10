The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated Filmi
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The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated Filmi

The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated Filmi
10.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:58

SüngerBob Kare Pantolon animasyon filminin yeni filmini Angel Gonzalez ve Pickle Man yönetiyor. Senaryo ise

Stephen Hillenburg'un imzasını taşıyor.

Yönetmen: Angel Gonzalez, Pickle Man

Senaryo: Stephen Hillenburg

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The SpongeBob SquarePants Movie Rehydrated

Yapımcı Firma: NancerMetropolitan Entertainment

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: NancerMetropolitan Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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