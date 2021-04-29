The Sinking City Xbox Series için çıkışını gerçekleştirdi
PC versiyonu ile büyük beğeni toplayan The Sinking City, Xbox Series için de ulaşılabilir oldu. Açıklama Frogwares'den geldi ve The Sinking City'nin Xbox Series versiyonunu oyunseverler için yayınladı.
Doğal 4K çözünürlük, 60 kare hızı, hızlı yükleme süreleri vegeliştirilmiş grafikler sunan oyun kullanıcılar ile paylaşıldı. Oyuncular şuandan itibaren istediklerii gibi Xbox Series konsollarından oyunu oynayabilirler.
THE SINKING CITY XBOX SERIES FİYATI
Xbox Store'da standart sürümün fiyatı 141,25 TL olurken deluxe sürümün fiyatı ise 183,75 TL olarak oyuncuların karşısına çıkıyor.
Xbox One platformu kullanıcıları ücretsiz bir şekilde sürümü yükseltme imkanına sahip değiller. Oyunun Xbox One versiyonu Nacon ve Xbox Series versiyonunu Frogwares paylaştı ve iki firma arasındaki anlaşmazlık devam etmekte.
H.P Lovecraft'tan örnek alınan macera ve soruşturma oyunu Thes Sinking City Şubat 2021'de PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirmişti. PlayStation 5'de bedava yükseltme bulunmamakta.