The Sims 5, Unreal Engine 5 ile Geliştirilse Nasıl Görünürdü?

YouTuber 'Priymak Elysium'u, yeni nesil The Sims 5 oyununun Unreal Engine 5'te nasıl görünebileceğini gösteren bir konsept video paylaştı.

YouTuber 'Priymak Elysium'u, yeni nesil The Sims 5 oyununun Unreal Engine 5'te nasıl görünebileceğini gösteren bir konsept video paylaştı. Bunu oluşturmak için Priymak Elysium, Epic oyun mağazasında bulunan ücretsiz kitleri kullandı.

The Sims 5

Gördüğünüz gibi, bu konsept video kesinlikle inanılmaz görünüyor. Priymak Elysium, Işın İzleme efektlerini sahneye uygulamak için Lumen'i de kullandı.

Şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla, EA şu anda yeni bir The Sims oyunu üzerinde çalışmıyor. Yine de, bunlar yeni nesil bir sürümden bekleyeceğimiz grafikler. İronik olarak, yine de, yeni bir The Sims oyunu bu kadar iyi görünmeyebilir, çünkü çok iyi bir nesiller arası oyun olabilir. Yine, burada sadece tahmin ediyoruz.

Unreal Engine 5'ten bahsetmişken, işte başka harika projeler. Nanite ve Lumen kullanan ve oldukça havalı görünen iki orman haritası paylaştık. Birini burada, diğerini burada bulabilirsiniz. Ayrıca, harika bir Unreal Engine 5 Superman Fan Tech Demosu var. Burada ayrıca Unreal Engine 5'te The Elder Scrolls IV: Oblivion'u gösteren bir video var. ve son olarak, Star Wars KOTOR UE5'te gerçekten

Kaynak: Turkmmo