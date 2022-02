The Sims 4'ün yeni DLC'si Rusya'da yasaklandı

The Sims 4'ün geliştiricileri Maxis, DLC'den eşcinsel evlilik özelliğinin kaldırılmasını reddettikten sonra The Sims 4'ün yeni DLC'si Rusya'da piyasaya sürülmeyecek.

The Sims 4'ün Steam'de resmi olarak 51 adet DLC'si bulunmaktadır. Neredeyse yeni bir oyun fiyatına çıkış yapan The Sims 4 DLC'leri arasına yeni katılacak olan My Wedding Stories, düğün temalı bir genişleme paketi olacak ve 17 Şubat'ta piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Rusya'daki federal yasalar medyada eşcinsel ilişki tasvirleri yasağı nedeniyle The Sims 4'ün yeni genişleme paketi Rusya'da yasalara takıldı. EA, bu konu hakkında yayınladığı bildiride yeni genişleme paketindeki "aşkı sınır tanımayan eşcinsel çift, Dominique ve Camille" ile tanıştırdığını ve bu genişleme paketinin Rusya'da yayınlamama kararı aldıklarını açıkladılar.

EA, "Bu yüzden hikaye anlatımımızın federal yasalar nedeniyle değişikliklere tabi olacağı "Düğün Hikayelerim"in yayınlanmasından vazgeçme kararı aldık." şeklinde yazılı ifadede bulundu.