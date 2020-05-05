The Shed Filmi
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Liseye giden ve şartlı tahliye altında olan 17 yaşındaki Stan, dedesinin veliliği altında onunla birlikte yaşamaktadır. Lisedeki zorbalardan payını alan kankasını korumaya çalışan Stan, kulübelerinde bir vampir tarafından ısırılan ve ölümcül bir yaratığa dönüşen bir avcının olduğunu keşfeder. Bu yaratıkla önce kendi başına savaşmaya kalkan Stan, daha sonra lisedeki zorbaların yaratığı öğrenmeleriyle beraber daha şeytani bir plan yapar.
Yönetmen: Frank Sabatella
Senaryo: Frank Sabatella, Jason Rice
Oyuncular: Jay Jay Warren, Cody Kostro, Sofia Happonen, Frank Whaley, Timothy Bottoms, Siobhan Fallon Hogan, Chris Petrovski , Francisco Burgos, Uly Schlesinger, Mu-Shaka Benson, Drew Moore, Caroline Duncan, Sal Rendino , Nina Carlsen, Brooklyn Collier, Patrick Klein, Damian Norfleet, Ora, Daniel Strasswyk
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Shed
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 24.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com