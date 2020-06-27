The Rental Filmi
The Rental filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Rental filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
The Rental, hafta sonu kaçamağı yapmak için ev kiralayan bir çiftin başına gelen korkunç olayları konu ediyor. Dave Franco'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White, Toby Huss, Sheila Vand, Anthony Molinari gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Dave Franco
Senaryo: Dave Franco, Joe Swanberg , Mike Demski
Oyuncular: Alison Brie, Jovani Ridler, Toby Huss, Dan Stevens, Jeremy Allen White, Sheila Vand, Anthony Molinari
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Rental
Yapımcı Firma: Black Bear Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Black Bear Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com