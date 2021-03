The Magnificent, Trufflepigs ve Switch oyunları PC için piyasaya sürüldü.

The Magnificent Trufflepigs, Everybody's Gone To The Rapture'ın tasarlayıcı sorumlularından olan yeni birinci şahıs, romantik ve metal dedektörü oyunu oyunseverler ile buluştu.

The Magnificent Trufflepigs'de oyunseverler çocukluğunu geçirdiği İngiltere kırsal bölgesine yeniden dönüş yapan "Adam" adlı karakterin rolünü kendi üzerine alacak. Adam, şehirdeki var olan hazineyi ortaya çıkarma görevinde Beth adlı bir kadının yardımına koşacak. Bethin güzel masalında terslikler gelmeye başlayınca Beth'in geçmişini araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıp aslında hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark ederek Beth'i tanıyacaksınız. Oyun oynanış olarak metal dedektörü ve keşif unsuruyla güçlü hikaye anlatımını birleştiriyor.

Adam'ı Arthur Darvill (Doctor Who, DC's Legends of Tomorrow) ve Beth'i Luci Fish (Safe House, Another Eden) seslendiriyor.