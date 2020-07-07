The Lion Filmi
The Lion filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Lion filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Fransa - Belçika ortak yapımı komedi filminin yönetmen koltuğunda Ludovic Colbeau-Justin oturuyor. Başrollerde ise Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy ve Sophie Verbeeck yer alıyor.
Yönetmen: Ludovic Colbeau-Justin
Senaryo: Alexandre Coquelle, Matthieu Le Naour
Oyuncular: Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy, Sophie Verbeeck, Carole Brana, Benoît Pétré, Aksel Üstün, Mathieu Lardot, Olivier Sa, Julien Prevost, Antoine Mathieu, David Ban, Stan, Guillaume Clémencin, Benoit Joubert, Alexandre Marouani, Stana Roumillac, Vladimir Houbart, Christian Diaz, Michaël Erpelding, Luc Bruyere
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Le Lion
Yapımcı Firma: Özen Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Belçika, Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 09.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com