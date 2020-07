The Lion Filmi The Lion filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Lion filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Fransa - Belçika ortak yapımı komedi filminin yönetmen koltuğunda Ludovic Colbeau-Justin oturuyor. Başrollerde ise Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy ve Sophie Verbeeck yer alıyor. Yönetmen: Ludovic Colbeau-Justin Senaryo: Alexandre Coquelle, Matthieu Le Naour Oyuncular: Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy, Sophie Verbeeck, Carole Brana, Benoît Pétré, Aksel Üstün, Mathieu Lardot, Olivier Sa, Julien Prevost, Antoine Mathieu, David Ban, Stan, Guillaume Clémencin, Benoit Joubert, Alexandre Marouani, Stana Roumillac, Vladimir Houbart, Christian Diaz, Michaël Erpelding, Luc Bruyere Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: Le Lion Yapımcı Firma: Özen Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Belçika, Fransa Orijinal Dili: Fransızca Filmin Süresi: 95 dk. Dağıtıcı Firma: Özen Film Vizyon Tarihi: 09.10.2020 The Lion Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com