The Last of US Part II Ücretleri İade Ediliyor
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Sony PlayStation, Sony, Teknoloji

The Last of US Part II Ücretleri İade Ediliyor

Eğer PlayStation mağazasından The Last of US Part II oyununu ön-sipariş ile satın almışsanız, paranız iade edilecek.

07.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:51
The Last of US Part II Ücretleri İade Ediliyor

Eğer PlayStation mağazasından The Last of US Part II oyununu ön-sipariş ile satın almışsanız, paranız iade edilecek. Sony, PlayStation destek sayfası üzerinden önemli bir duyuru yaptı.

PlayStation 4 için çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen The Last of US Part II ile ilgili olarak geçtiğimiz birkaç günde üzücü haberler almıştık. COVID-19 salgınının yarattığı krizden kaynaklı olarak yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle oyunun çıkışı ertelenmişti. Erteleme kararı lojistik sorunlar çözülene kadar alındığı için, şu durumda net bir çıkış tarihi verilemiyor. Dün ise The Last of US Part II PlayStation mağazasından kaldırılmıştı. Bildiğiniz gibi sadece net bir çıkış tarihi olan oyunlar ön-siparişe açıldığı için, aslında bu durum normal karşılanabilecek bir durum diyebiliriz. Bu noktada, cevabı en çok merak edilen soru ise halihazırda ön-sipariş ile dijital olarak satın alanlara ne olacağı?

Yaşanan bu gelişmenin ardından ön-sipariş ücretlerinin iade edileceği duyuruldu. İadeler aynı zamanda sınırsız bir süreliğine ertelenen Iron Man VR oyununu da kapsayacak.

The Last of US Part II ücretleri iade edilecek

Sony tarafından PlayStation Destek sayfası üzerinden "The Last of US Part II ve Iron Man VR ertelendi. Tüm dijital ön-sipariş tüketicileri otomatik olarak geri iade alacaklar. Daha fazla detay için e-posta adresinizi kontrol edin." şeklinde bir not paylaşılmış. Eğer bu iki oyunu veya ikisinden birini ön-sipariş ile satın almışsanız, geri iade için ekstradan bir şey yapmanıza gerek olmayacak. Sadece Sony tarafından gönderilecek olan e-postayı beklemelisiniz.

Bakalım The Last of US Part II, lojistik sorunların çözülmesinden sonra PlayStation mağazasına aynı fiyattan gelecek mi? Kaldırılma işleminden önce standart sürüm 429 TL ve Deluxe sürüm de 489 TL gibi bir fiyata satılıyordu.

Kaynak: Tamindir

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