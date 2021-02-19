The King of Fighters XV Kyo Kusanagi fragmanı paylaşıldı
19.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:42
SNK, The King of Fighters XV'in oyun alanı kapsamında karakterleri içinde olan bir Kyo Kusanagi'nin nasıl oynanacağo hakkında bir fragmanı oyunseveler için duyurdu. Fragmanda yer alan karakterler büyük ilgi topladı. The King of Fighters sistem gereksinimleri de açıklandı.
Şu ana kadar yayınlanan karakterleri içeren fragmanlar Benimaru Nikaido, Meitenkun, Shun'ei, Iori Yagarmi, ve Joe Higashi. Bir diğer fragman ise gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.
The King of Fighters XV 2021'de çıkması planlanıyor. Oyunun hangi platformlarda yer alacağı henüz duyurulmazken oyuncular oyunun çıkmasını heyecanla bekliyor.
THE KING OF FIGHTERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4160 @ 3.40GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 480, Intel® HD Graphics 4400, ATI Radeon™ HD 5000 series, veya üstü. OpenGL 4.3 gereklidir.
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar:Oyun kumandaları dahil XInput ve DirectInput USB aygıtları br Xbox 360, Xbox One, DualShock oyun kumandalarıyla da uyumludur.
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)
- İşlemci: Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 950 veya üstü
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan