The King of Fighters XV Kyo Kusanagi fragmanı paylaşıldı

SNK, The King of Fighters XV'in oyun alanı kapsamında karakterleri içinde olan bir Kyo Kusanagi'nin nasıl oynanacağo hakkında bir fragmanı oyunseveler için duyurdu. Fragmanda yer alan karakterler büyük ilgi topladı. The King of Fighters sistem gereksinimleri de açıklandı.