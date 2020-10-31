"The Hurt Locker" filmiyle Kathrn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi dalda ödül kazanan ilk kadın olmuştur

Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 2008 yapımı "The Hurt Locker" filmiyle Kathrn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi dalda ödül kazanan ilk kadın olmuştur, sorusunun yanıtı merak edildi.