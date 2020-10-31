"The Hurt Locker" filmiyle Kathrn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi dalda ödül kazanan ilk kadın olmuştur
31.10.2020 23:40 | Son Güncelleme: 31.10.2020 23:48
Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 2008 yapımı "The Hurt Locker" filmiyle Kathrn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi dalda ödül kazanan ilk kadın olmuştur, sorusunun yanıtı merak edildi.
Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan "The Hurt Locker" filmiyle Kathrn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi dalda ödül kazanan ilk kadın olmuştur, sorusunun cevabı merak edildi.
2008 yapımı "The Hurt Locker" filmiyle Kathrn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi dalda ödül kazanan ilk kadın olmuştur?
A En İyi Yönetmen (Doğru Cevap)
B En İyi Özgün Senaryo
C En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı
D En iyi Görsel Efekt