The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti

03.01.2021 08:16 | Son Güncelleme: 03.01.2021 08:30

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2021'in hikâyesini belirleyecek 12 liderden biri olarak seçti. Listede ayrıca ABD'nin seçilmiş başkanı Biden, Rusya lideri Putin ve Almanya Başbakanı Merkel de var.

İngiltere'den The Guardian gazetesi yeni yıl için bir seçki hazırladı. Haberde, koronavirüsün 2021'i etkilemesinin yanı sıra dünya liderlerinin 2021 yılını nasıl etkileyeceğine de değinildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise doğum günü olan şubat ayında yer verildi.

"TÜRKİYE, LİBYA, BALKANLAR VE KAFKASYA'DA DAHA ÇOK MÜDAHİL OLACAK"

Türkiye'nin dış politikasına değinilen analizde, "Türkiye; Libya, Balkanlar ve Kafkasya'ya daha çok müdahil olacak" değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca The Guardian, 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'tan görevi teslim alacak Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik daha sert bir politika izleyebileceğini de ifade etti.

LİSTEDE OLAN DİĞER LİDERLER

Listede Erdoğan'ın dışında ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin lider Şi Jingping, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yer aldı.

The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı '2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider' listesine seçti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Ömer Bayram Güven Yalçın
Tüm Haberler Kız Yılbaşı Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 08:30:48. #1.14#
title