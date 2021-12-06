The Game Awards Blizzard İçin Ağır Yaptırım Uygulayacak!

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden The Game Awards Blizzard için neredeyse tüm kapıları kapatıyor!

Oyun dünyasında en iyilerin belirlendiği, yeni oyunların görücüye çıktığı ve firmaların oyuncularla direkt bağ kurma imkanı buldukları The Game Awards ödül töreni bu yıl da 9 Aralık tarihinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Toplamda 30 farklı kategoride ödüllerin sahibini bulacağı gecede yine merakla beklenen pek çok oyun hakkında yeni bilgiler elde edecek ve oyun duyuruları göreceğiz. Merakla beklenen gecede iki adaylığı bulunan Activision Blizzard hakkında ise The Game Awards'ın baş yapımcısı ve sunucusu Geoff Keighley'den açıklamalar geldi.

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Call of Duty: Warzone ile 'En İyi Espor Oyunu' ve 'En İyi Devam Oyunu' kategorilerinde adaylığı bulunan şirket bu adaylıklarını kaybetmeyecek olsa da hiçbir şekilde konuşma yada oyun tanıtımı yapamayacak. Dünyanın dört bir yanından oyuncuların gözlerinin bu törende olacağını düşünecek olursak karar epey büyük. The Game Awards tarafından Blizzard için uygulanan boykotun sebebi ise firmanın uzunca bir süredir boğuştuğu ciddi suçlamalar. Mahkemeye taşınmış ve bir kısmı kanıtlanmış olan suçlamalar arasında cinsel taciz, cinsiyet ayrımcılığı, mobbing gibi ciddi ithamlar yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak Blizzard bu konuda suçluları cezalandırmada yetersiz kalmak ve harekete geçmemek ile de suçlanıyor.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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