The Flash Filmi
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The Flash Filmi

The Flash filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Flash filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:58
The Flash Filmi

Bir bilim insanı olan Barry Allen, laboratuvarında çalıştığı sırada beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalır. Fırtınalı bir gecede düşen yıldırım, Allen'ın kimyasallarını, kendisini ve malzemelerini korkunç bir şekilde çarpar. Barry tam bu esnada kimsenin hayal dahi edemeyeceği süper güçler kazanır. Artık inanılmaz hızlı bir şekilde hareket edebilmektedir. Kendi şehri olan Central City'nin suçlularının karşısında durabilecek bir süper kahramanı vardır.

Yönetmen: Andy Muschietti

Senaryo: Gardner , Christina Hodson, Harry Lampert

Oyuncular: Ezra Miller

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: The Flash

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 01.07.2022


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Kaynak: InterSinema.com
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