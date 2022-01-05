The Elder Scrolls V: Skyrim sistem gereksinimleri 2022!

Bethesda'nın geliştirip yayınladığı klasikleşmiş oyun The Elder scrolls V: Skyrim'in sistem gereksinimleri neler? Skyrim kaç GB yer kaplıyor? İşte detaylar…

200'den fazla Yılın Oyunu Ödülü'nü kazanan Skyrim Special Edition, destansı fanteziyi çarpıcı ayrıntılarla hayata geçiriyor. Special Edition, eleştirmenlerce beğenilen oyunu ve yeniden düzenlenmiş sanat ve efektler, hacimsel tanrı ışınları, dinamik alan derinliği, ekran alanı yansımaları ve daha fazlası gibi yepyeni özelliklere sahip eklentileri içerir. Skyrim Special Edition, modların tüm gücünü PC ve konsollara da getiriyor. Yeni görevler, ortamlar, karakterler, diyaloglar, zırhlar, silahlar ve daha fazlası – Modlar ile deneyimleyebileceklerinizin sınırı yok.

Skyrim Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)

İşlemci: Intel i5-750/AMD Phenom II X4-945

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 470 1GB/AMD HD 7870 2GB

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Skyrim Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)

İşlemci: Intel i5-2400/AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD R9 290 4GB

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Skyrim kaç GB yer kaplıyor?

The Elder Scrolls V: Skyrim'i oynayabilmeniz için 12 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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