The Elder Scrolls V: Skyrim sistem gereksinimleri 2022!
Bethesda'nın 2011 yılında piyasaya sürdüğü The Elder Scrolls V: Skyrim sistem gereksinimleri neler? Skyrim kaç GB yer kaplıyor? Detaylar haberimizde…
Bethesda'nın geliştirip yayınladığı klasikleşmiş oyun The Elder scrolls V: Skyrim'in sistem gereksinimleri neler? Skyrim kaç GB yer kaplıyor? İşte detaylar…
200'den fazla Yılın Oyunu Ödülü'nü kazanan Skyrim Special Edition, destansı fanteziyi çarpıcı ayrıntılarla hayata geçiriyor. Special Edition, eleştirmenlerce beğenilen oyunu ve yeniden düzenlenmiş sanat ve efektler, hacimsel tanrı ışınları, dinamik alan derinliği, ekran alanı yansımaları ve daha fazlası gibi yepyeni özelliklere sahip eklentileri içerir. Skyrim Special Edition, modların tüm gücünü PC ve konsollara da getiriyor. Yeni görevler, ortamlar, karakterler, diyaloglar, zırhlar, silahlar ve daha fazlası – Modlar ile deneyimleyebileceklerinizin sınırı yok.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)
- İşlemci: Intel i5-750/AMD Phenom II X4-945
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 470 1GB/AMD HD 7870 2GB
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)
- İşlemci: Intel i5-2400/AMD FX-8320
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD R9 290 4GB
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
The Elder Scrolls V: Skyrim'i oynayabilmeniz için 12 GB boş alan gerekmektedir.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri