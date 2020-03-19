The Dark Within Filmi
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William Lynn, Yönetmen, Miller, Sinema

The Dark Within Filmi

The Dark Within filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Dark Within filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:57
The Dark Within Filmi

David Ryan Keith'in yönettiği ve Paul Flannery'yle birlikte senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster ve Lisa Cameron yer alıyor.

Yönetmen: David Ryan Keith

Senaryo: David Ryan Keith, Paul Flannery

Oyuncular: Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster, Lisa Cameron, Stephanie Lynn Styles, Liam Matheson, HemDee Kiwanuka, Olivia Murray, Gavin Park, Harry Willis Fleming, Miller Caleb

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Dark Within

Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 12.06.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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