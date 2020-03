The Dark Within Filmi The Dark Within filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Dark Within filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

David Ryan Keith'in yönettiği ve Paul Flannery'yle birlikte senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster ve Lisa Cameron yer alıyor. Yönetmen: David Ryan Keith Senaryo: David Ryan Keith, Paul Flannery Oyuncular: Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster, Lisa Cameron, Stephanie Lynn Styles, Liam Matheson, HemDee Kiwanuka, Olivia Murray, Gavin Park, Harry Willis Fleming, Miller Caleb Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: The Dark Within Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: İngiltere Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 88 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 12.06.2020