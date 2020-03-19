The Dark Within Filmi
The Dark Within filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Dark Within filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
David Ryan Keith'in yönettiği ve Paul Flannery'yle birlikte senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster ve Lisa Cameron yer alıyor.
Yönetmen: David Ryan Keith
Senaryo: David Ryan Keith, Paul Flannery
Oyuncular: Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster, Lisa Cameron, Stephanie Lynn Styles, Liam Matheson, HemDee Kiwanuka, Olivia Murray, Gavin Park, Harry Willis Fleming, Miller Caleb
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Dark Within
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 12.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com