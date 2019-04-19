The Crown ve The Witcher Dizilerinin Netflix Takvimi Belli Oldu

The Crown ve The Witcher Dizilerinin Netflix Takvimi Belli Oldu

Netflix, büyük beğeni toplayan The Crown dizisinin 3. sezonunun bu yılın ikinci yarısından sonra izleyici karşısına çıkacağını duyurdu. Fantezi drama The Witcher ise 2019 sonunda Netflix'te yer alacak.

The Crown ve The Witcher Dizilerinin Netflix Takvimi Belli Oldu

Netflix, büyük beğeni toplayan The Crown dizisinin 3. sezonunun bu yılın ikinci yarısından sonra izleyici karşısına çıkacağını duyurdu. Fantezi drama The Witcher ise 2019 sonunda Netflix'te yer alacak.

Kraliyet draması The Crown ilk premierini 8 Aralık 2017'de yapmış, ilk sezonu ise 4 Kasım 2016'da başlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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