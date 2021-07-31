The Crown: Netflix, dizide 'son kraliçe' Imelda Staunton'ın görüntüsünü paylaştı
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The Crown: Netflix, dizide 'son kraliçe' Imelda Staunton'ın görüntüsünü paylaştı

The Crown: Netflix, dizide 'son kraliçe' Imelda Staunton'ın görüntüsünü paylaştı
BBC - Haberler | Dünya

Netflix, İngiliz Kraliyet ailesini konu alan dönem dizisi The Crown'ın beşinci sezonunda Kraliçe 2. Elizabeth'i canlandıran Imelda Staunton'ın dizideki ilk fotoğrafını paylaştı.

Netflix, İngiliz Kraliyet ailesini konu alan dönem dizisi The Crown'ın beşinci sezonunda Kraliçe 2. Elizabeth'i canlandıran Imelda Staunton'ın dizideki ilk fotoğrafını paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Netflix, "yeni Kraliçe 2. Elizabeth'ten ilk görüntü" ifadesini kullandı.

65 yaşındaki Staunton'dan önce Kraliçe 2. Elizabeth'i Claire Foy ve Olivia Colman canlandırmıştı. Colman, üçüncü sezonunda Kraliçe 2. Elizabeth rolü ile Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı.

Netflix, dizinin altıncı ve son sezonunun 2000'li yılların başlarını kapsayan dönemi ele alarak tamamlanacağını açıkladı.

Beşinci ve altıncı sezon 1990'lara odaklanıyor. Bu dönemde Galler Prensi Charles ile Prenses Diana'nın ayrılmasına, York Dükü'nün Sarah Ferguson ile evliliğinin sonlanmasına, Windsor Kalesi'nde yangına ve Prenses Diana'nın ölümüne tanık olunmuştu.

Staunton, Harry Potter ve Sarah Drake filmlerinden tanınıyor.

Beşinci sezonda Kraliçe'nin kocası Edinburgh Dükü rolünü Jonathan Pryce, Prenses Diana'yı Elizabeth Debicki, Prens Charles'ı Dominic West, Prenses Margaret'i ise Lesley Manville oynayacak.

1996'da Trainspotting filminde eroin bağımlısı bir karakteri canlandıran rolü ile ünlenen Johnyy Lee Miller de dönemin başbakanı John Major'ı canlandıracak.

Dizinin beşinci sezonunun 2022'de yayımlanması bekleniyor.

The Crown: Netflix, dizide 'son kraliçe' Imelda Staunton'ın görüntüsünü paylaştı
BBC
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