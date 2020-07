The Courier Filmi The Courier filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Courier filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

“Ironbark”, Soğuk Savaş sırasında CIA’in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş adamı Greville Wynne’in gerçek hikayesini konu alıyor. Küba Füze Krizi’ne son veren önemli istihbaratları, Wynne ve Rus kaynağı Oleg Penkovsky temin ediyor. Yönetmen: Dominic Cooke Senaryo: Tom O'Connor Oyuncular: Vladimir Chuprikov, Merab Ninidze, James Schofield, Fred Haig, Emma Penzina, Mariya Mironova, Rachel Brosnahan, Anton Lesser, Angus Wright , Benedict Cumberbatch, David Bark-Jones, Miles Richardson, Keir Hills, Jessie Buckley, Kirill Pirogov, Petr Klimes, Benny Maslov, Harry Carr, Rustam Khadzhiev, Yuri Klimov, Marian Lorencik, Dimitri Vorontsov, Jack Walters, Marián Chalany, Alice Orr-Ewing , Oliver Johnstone, Andruscha Hilscher, Alexey Ponomarev, Rostislav Shabalin, Eysteinn Sigurðarson, Jonathan Harden , Elina Alminas, Olga Koch, Richard Glaves, Laurel Lefkow, Jed Aukin, Ales Bílík, Andrey Kurganov, Ondrej Malý, Alexander Kotjakov, Zdenek Pecha Filmin Türü: Savaş Orijinal Adı: Ironbark Yapımcı Firma: Bir Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: İngiltere Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 111 dk. Dağıtıcı Firma: Bir Film Vizyon Tarihi: 25.09.2020 The Courier Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com