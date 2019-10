The Core Istanbul tasarım odaklı markalarla bugün başladı

10.10.2019 14:50

Bugün ve yarın The Core Istanbul hem moda haftasının satışa yönelik boyutunu oluşturacak, hem de yerli ve yabancı satın alma sorumlularını, genç moda girişimcilerini ve moda basını mensuplarını tek bir çatı altında buluşturarak yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak.

Londra, Milano, Varşova, Riyad ve Madrid gibi farklı şehirlerden Harvey Nichols Riyad, Studio Zeta ve Rainbowwawe gibi dünya çapında prestijli mağaza ve showroom'ları temsilen gelen uluslararası satın alma sorumluları, 2 gün boyunca Türk marka ve tasarımcılarla tanışma fırsatı bulacaklar.

TASARIM ODAKLI IHRACAT IÇIN THE CORE ISTANBUL

The Core İstanbul, MBFWI organizasyonunu üstlenen İHKİB'in "Dört Dörtlük Eylem Planı" doğrultusunda tasarım odaklı ihracatı artıma hedefinde önemli bir yer tutuyor. İHKİB 17,6 milyar dolarlık ihracatıyla dünyada 6., AB pazarında ise 3. büyük tedarikçi konumunda bulunan Türkiye'nin,hazır giyim sektörünün moda sektörüne evrilmesiyle bu ihracatı birkaç katına çıkarmayı amaçlıyor ve bu amaç doğrultusunda Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un moda ve tasarım altyapısını güçlendirme anlamında önemini vurguluyor.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "The Core Istanbul, İHKİB olarak hayata geçirdiğimiz Vizyon Belgesi çerçevesindeki Dört Dörtlük Çalışma Programı açısından bizim için oldukça önemli bir etkinlik. Bir hazır giyim ürünün ortalama 20 dolar/kg olan birim fiyatı marka etkisiyle 3 katına, özel tasarım olması durumunda 5 katına çıkabiliyor, bu da tasarım, moda ve markanın çarpan etkisiyle ihracatın geometrik artışını sağlıyor. Yüksek katma değerli tasarımcı ürünlerinin ihracattaki payını artırmayı öngören bu plan doğrultusunda The Core Istanbul ile hem marka ve tasarımcıları satın alma sorumluları ile buluşturuyoruz hem de marka ve tasarımcılar arasında farklı iş birliği modellerini artırmayı hedefliyoruz." diyerek The Core Istanbul hakkında görüşlerini dile getirdi.

MARKA VE TASARIMCILAR BIR ARADA

The Core Istanbul kapsamında İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarını sergileyen marka ve tasarımcılar arasında bu sezon Anais&Margaux Paris, Can Oker, Ceren Ocak, Eclectic Concept, Exquise, Filiarmi, IP217, Jaquette, Join Us, Karma Blue Bleu, Kith & Kin, Lug von Siga, Mert Erkan, FUTURISTIKLOVER & Mehmet Emiroğlu, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, MiiN by Kadir Kılıç, Muun, Natalie Kolyozyan, Özlem Erkan, The Royal Gang, Y Plus by Yakup Biçer, ZELL ve Zeynep Erdoğan yer alıyor.

