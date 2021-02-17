TGTV'den Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkonulan, silahsız 13 vatandaşın katledilmesinin milleti derinden üzdüğünü ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi.

Terörün bir kez daha ne kadar acımasız ve zalim olduğunu gösterdiğini belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"Devletimiz insanlığını kaybetmiş bu zavallılara hak ettikleri cezayı verecektir. Mukaddesatımızı çiğneyip, bizi parçalamak isteyen düşmanlarla iş birliği yapan, bir maşa gibi kullanılan terör örgütü son hainliğini de insafsızca yapmıştır. İnsanlığını kaybetmemiş olan her akıl sahibi, işlenen cinayetlerin apaçık bir terör icraatı olduğunu görecektir. Bunun adını koymamak ve faillerini görmezlikten gelmek düşmanca bir davranıştır. Dost ve müttefik bildiklerimiz, dün yaptıkları gibi bugün de ülkemizi yalnız bırakmışlardır. Kelime oyunlarıyla acılarımız hafife alınmıştır. Bu küstahlığa karşı, milletimizin sesi olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Devletimiz sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru ve bölgemizin istikrarı için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Bu toprakları vatan yapıp, bize emanet edenler gibi bizler de bu emaneti koruyup, gelecek nesillere ulaştıracağız. Bu yolda şehitlik de gazilik de ulaşılacak en yüce mertebedir."

Akbulut, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının üye kuruluşlarla millete ve devlete karşı yapılan terör saldırılarını lanetlediğini kaydederek, milletini seven herkesi terör karşısında sorumluluk alarak birlik ve beraberliği güçlendirecek katkılar vermeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur