TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı
TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip eden TGRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan çatışmanın ortasında kaldı.
12.10.2019 18:59
TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip eden TGRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan çatışmanın ortasında kaldı.
Kaynak: İHA