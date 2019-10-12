TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı

TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı

TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip eden TGRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan çatışmanın ortasında kaldı.

12.10.2019 18:59
TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı

TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip eden TGRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan çatışmanın ortasında kaldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.