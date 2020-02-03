TFF'den, Nihat Özdemir'in istifa iddialarına yalanlama

03.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:30

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada yer alan Başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA