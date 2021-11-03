TFF Başkanı Özdemir, Kırklarelispor Kulübü'nü ziyaret etti - Haberler
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TFF Başkanı Özdemir, Kırklarelispor Kulübü'nü ziyaret etti

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
TFF Başkanı Özdemir, Kırklarelispor Kulübü'nü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü'nü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özdemir'in ziyarette Kulüp Başkanı Volkan Can'dan bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Can,"TFF Başkanımız Nihat Özdemir'i ilimizde ve kulübümüzde görmekten büyük bir mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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