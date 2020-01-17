: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gözaltına alınan oğlu Batuhan Özdemir konuştu: Hakkımda suçlama yok

17.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:09

HSYK, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliyesiyle ilgili inceleme başlattı. İyidil'in kızı Aslı Özdemir, damadı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir gözaltına alınmıştı.

Nihat Özdemir'in oğlu olan İyidil'in yeğeni Batuhan Özdemir, Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

"YARDIMCI OLDUM"

Hakkında çıkan haberlerin bir kısmının gerçeği yansıtmadığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Özdemir, "Güvenlik güçleri tarafından bilgime başvurulan konularla ilgili elimden geldiğince yardımcı olduktan sonra ilgili makamdan ayrıldım" dedi.

"BİR SUÇLAMA YOK"

Özdemir, şöyle devam etti: Şahsıma ve eşime halihazırda isnat edilen herhangi bir suçlama bulunmadığı gibi tüm gayretimiz Emniyet güçlerine yardımcı olmak yönünde olmuştur. Bu arada konuyu objektif ve yorumsuz bir şekilde ele alan basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

NE OLMUŞTU?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatına ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan Metin İyidil hakkında, beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlatıldı.

HSYK, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliyesiyle ilgili soruşturma başlattı. İyidil'in kızı Aslı Özdemir, damadı ve TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir gözaltına alındı. Ayrıca İyidil'i sakladıkları değerlendirilen bazı kişiler de gece gözaltına alındı.

METİN İYİDİL YENİDEN TUTUKLANDI

Tahliyesine itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

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