TFF Başkan Vekili Ali Düşmez: "Trabzonspor'un ceza almayacağını düşünüyorum" Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, Trabzonspor'un ceza almayacağını düşündüğünü söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, Trabzonspor'un ceza almayacağını düşündüğünü söyledi.

Düşmez, bordo-mavililerin önümüzdeki sene Avrupa kupalarından men cezası almasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Söz konusu konuda TFF olarak çok yoğun çalıştıklarını belirten Düşmez, "TFF olarak takımlarımızın ceza almaması platformunun oluşturulmasına çalışıyoruz. Trabzonspor bu süreçte diğer takımlarımız gibi tabloyu lehlerine çevirmek için büyük çaba sarf ediyor. Bizim de TFF yönetimi olarak takımlarımıza yardımcı olmaktan başka bir görevimiz yok. Profesyonellerimiz, başkanımız yönetimimiz olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğun tempo ve mesai harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki olaylarla ilgili kesin ifadeler kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Düşmez, şöyle devam etti:

"Ben yine de çok ümitliyim çünkü Trabzonspor'un ortaya koyduğu argümanların kabul edilebilir veriler olduğunu görüyorum. Kararın CAS'tan (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) döneceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un ceza almayacağını hem ümit ediyorum hem de düşünüyorum. Biz de elimizden geleni TFF olarak yapmak istiyoruz. Tüm takımların emrine amadeyiz."

"Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin tanıtımı için çok önemli"

Ali Düşmez, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 2021 yılında İstanbul'da oynanacak olmasını da değerlendirdi.

TFF yönetimi olarak yaptıkları görüşmeler neticesinde 2021 yılında seyircili olarak finali oynatmanın kendileri açısından daha iyi olacağı kararına vardıklarını belirten Düşmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugünkü uygulanacak kararın çok doğru olacağını düşündük. 2015'te ben o finali (İstanbul'daki) izlemiş bir sporseverim. Çok keyifli oldu, yüzbinler bu kadim şehre geldi. Bana göre dünyanın başkentine geldi ve buradan çok güzel izlerle ayrıldılar. Sonra bu yüzbinler milyonlara ulaştı. Maddi manevi ölçülemez katkıları olduğunu biliyoruz. Yaşamış da bir insan olarak bunu ifade edebilirim. Bu kadar güzel bir stadı hazırlamışız, bunu tüm dünya izleyecek. 72 bin kişinin olduğu bir stattaki o güzelliği izletebilmek de reklam adına ülkemizin tanıtımı adına çok önemli diye düşündük. Benim ve yönetimi kurulumuzun kararı buydu. Büyük kazanımı olacağını düşünüyoruz. İnşallah hep beraber o finali izleriz."

Kaynak: AA