TFF 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı
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TFF 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, Ricardo Quaresma ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini söyledi.

27.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:00

Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, Ricardo Quaresma ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini söyledi.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekmekçioğlu, Altay'ın ilgilendiği oyunculardan olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili olarak, "Quaresma konusunda o bölgede boşluğumuz var. Quaresma da herkesin beğendiği dünya çapında bir futbolcu. Olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet diyelim. Quaresma dışında görüştüğümüz bir sürpriz isim daha var. Şu an için Quaresma konusunda olumluyuz." ifadelerini kullandı.

Fikstürü de değerlendiren Altay yöneticisi, "Bizim bu sene 1. ligdeki üçüncü yılımız, artık ligi biliyoruz. Takımları çok iyi tanıyoruz. İnşallah bu yıl istediğimiz oyuncularımızı da aldık. Geçen yıllara nazaran bu yıl transfer yasağıyla uğraşmadık. İlk defa transfer sıkıntısı olmadan bir yıla başladık. Transferlerimizle hızlı bir şekilde yol aldık." şeklinde konuştu.

Altay'dan Fransa Lig 1 takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkaçar'ın transferinden dolayı çok mutlu olduklarını da aktaran Ekmekçioğlu, "Bu yıl Süper Lig'e çıkmayı istedik ama çıkamadık. Bunun dışında bir başarımız oldu. Cenk kardeşimizi Avrupa'ya gönderdik. Bize çok moral veren, mutlu eden bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Altyapıya verdiğimiz önemin 4-5 yıllık birikimin meyvelerini topluyoruz. Daha nice Cenklerimiz var. İnşallah darısı onların başına." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Orhunbilge: "Avrupa'nın 5 büyük ligine futbolcu ihracı için çalışmalarımız devam ediyor"

Altınordu Üst Yöneticisi (CEO) Barış Orhunbilge ise hayırlı bir sezon geçmesini dileyerek, "Bizim farklı bir felsefemiz var, Altınordu olarak bu ülke çocuklarına yatırım yapıyoruz. Türk çocuklarına fırsat eşitliği vermeye devam edeceğiz. Bu toprakların çocuklarına güvendiğimiz için böyle bir yaklaşımımız var. Bunu Bask bölgesinde Athletic Bilbao uzun yıllardır La Liga'da yapıyor. Biz yine hedeflerimiz doğrultusunda yapılanmamıza devam edeceğiz. Bu sene de 2003-2004 grubundan evlatlarımızı Türk futboluna armağan etmeye devam edeceğiz. Kadromuzda 13 tane öz kaynaktan futbolcumuz var. Süper Lig'de de 7 tane bizden yetişmiş evladımız oynuyor. Yeni Cengizler, Çağlarları inşallah önce Altınordu A Takım forması giydirerek, ardından da stratejik hedefimiz olan Avrupa'nın 5 büyük ligine futbolcu ihracı doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Umarım çok sağlıklı, huzurlu, keyifli bir lig olur." ifadelerini kullandı.

Barış Orhunbilge, "Avrupa'ya kaç oyuncu transferi gerçekleştirdiniz?" sorusuna ise, "Cengiz, Çağlar çok öne çıkıyor ama Berke ve Barış Alıcı da Belçika'da. Milli takımlarda her yaş grubunda 50'nin üzerinde evladımız var. Bu bir strateji, bir hedef. Geçen sene Ravil ve Burak A Takıma katılmıştı, bu sene de Yiğit Emre Çeltik'i A Takıma aldık." şeklinde konuştu.

Metin Koç: "İlk hafta evimizde oynamayı arzu ederdim ama olmadı"

Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç ise fikstürle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Kavgasız gürültüsüz ve sağlık içinde müsabakalar temenni ediyorum. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle futbol heyecanına uzun süre ara verdik. Bu sene de içimiz buruk başlıyoruz. Arzu ediyoruz ki bu durum bir an önce sonlanır ve futbol eski heyecanına kaldığı yerden devam eder. Kavgasız, gürültüsüz ve aile ortamında izlenebilecek maç ortamlarını temenni ediyoruz. İlk hafta evimizde oynamayı arzu ederdim ama olmadı. İlk hafta Balıkesirspor deplasmanına gidiyoruz. Kardeş bir kulübümüz. İyi oynayan kazanır inşallah."

TFF 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Kaynak: AA

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