TFB Coin Nedir? TFB Coin Yorum ve Grafiği

TrueFeedBack bugünkü fiyatı ₺0,054350 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺5.219.588 TRY. TrueFeedBack son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #795, piyasa değeri ₺128.134.596 TRY. Dolaşımdaki arz 2.357.575.089 TFB coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

TFB COİN NEDİR?

TrueFeedBackChain, kendisini şirketlerin, akademisyenlerin veya başka herhangi birinin TrueFeedBack (TFB) belirteci aracılığıyla bir anket oluşturabileceği ve katılımı teşvik edebileceği bir anket platformu olarak tanımlıyor. Ayrıca, şirketlerin müşterileri istedikleri yerlerde bulmalarını veya hazine avı benzeri faaliyetler düzenlemelerini sağlayan bir ödül platformu olarak da hizmet edebilir.

Platformun katılımcıları, anketleri tamamlarken anonimliklerini koruyabilir ve TFB tokenları alabilirler. Platform tarafından sağlanan hizmetler arasında geleneksel çevrimiçi anketler, ödül programları, geri bildirim programları ve akademik çalışma programları bulunmaktadır.