Teyze herkesi kendine hayran bıraktı! Kediyi sevme şekli izleyenlerin içini ısıttı
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Teyze herkesi kendine hayran bıraktı! Kediyi sevme şekli izleyenlerin içini ısıttı

01.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:52

Sosyal medyada yayınlanan bir video kısa sürede viral oldu. İsmi öğrenilemeyen bir kadın evinde beslediği kediyi çocuğu gibi severken o anlarla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarda "İçimizi ısıttın" ifadesine yer verdi.

Sosyal medya kullanıcıları sürekli olarak karşılarına çıkan, 'evcil hayvan sevme, besleme' görüntülerine kayıtsız kalmazken, bu tip videolar genellikle kısa sürede viral oluyor.

KEDİYİ ADETA ÇOCUĞU GİBİ SEVDİ

Türkiye'de çekilen bir video da sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekti ve kısa süre içerisinden binlerce etkileşim aldı. Bahsi geçen videoda bir teyze evinde beslediği kediyi adeta çocuğu gibi sevdi.

"İÇİMİZİ ISITTIN"

Kediyi önce yürüten kadın daha sonra ninni söyleyerek oynattı. Bu anlar bir sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra konuyla ilgili olarak yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, "İçimizi ısıttın" ifadesine yer verdi.

Teyze herkesi kendine hayran bıraktı! Kediyi sevme şekli izleyenlerin içini ısıttı
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