Tevazu ne demek? Tevazunun kelime anlamı nedir? Tevazu ne anlama gelir? Tevazu kelimesini cümle içinde nasıl kullanırız? Tevazu kelimesi genelde büyüklerimiz tarafından kullanılsa da kelime anlamını kavradığımızda çok seveceğimiz ve günlük konuşma dilimize severek ekleyeceğimiz bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Peki Tevazu kelimesi ne anlama geliyor ve nerelerde karşımıza çıkıyor? Ayrıntıları haberimizde.

Bu kelime anlam itibarıyla oldukça yoğun bir söz olarak karşımıza çıkıyor. Arapçadan dilimize geçmiş olan tevazu kelimesi genelde kelimesiyle mütevazi bağdaştırılır ve kullanılır. Oldukça derin anlamlı bu kelime son yıllarda da oldukça popülerleşmiştir.

TEVAZU KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Bu kelime genelde alçakgönüllü olma, alçakgönüllü davranış sergileme ya da alçak gönüllü davranan kimselere atfedip kullanılan bir kelimedir. Bu tür kimseler kendilerini başka kimselerden daha üstün görmemektedir. Yaptığı işler gösterdiği durumlar ve her türlü davranışı derin bir alçak gönüllülük gösterir.

Affedici olmak, cömert olmak, kötülüğe karşılık vermemek ve fedakar olmak bu kavramın diğer getirileri arasında yer alır. Tevazu göstermek ve tevazu sahibi olmak terimleri de bu kelime kapsamında kullanılır.

Alçakgönüllülük, ön yargısız olmadan, kendi seviyesindeki herkesle başa çıkabilir. Alçakgönüllülük terimi; yanıldığını kabul etme ve tüm cevaplara sahip olmadığını farkında olma durumudur. Sizin üstünüzde ve altınızda olanlara ayın kişiymiş gibi davranmak bir alçakgönüllülük örneği olabilir.

Hayatta çoğu zaman bir konuma yerleştirildik veya belirli yeteneklerimiz doğrultusunda başkalarından daha üstün olduğumuzu düşünürüz. İşte bunun adı kibirdir ve çoğu zaman alçakgönüllü olmak kibirli olmanın zıttı olarak kabul edilebilir.

TEVAZU KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Sözlük anlamı olarak baktığımız da ise Alçakgönüllü olmak ve yalınlıktan ve gösterişsizlikten yana olma durumu olarak karşımıza çıkar.

TEVAZU GÖSTERMEK

Bir duruma ya da olaya karşı alçakgönüllü davranış sergileme durumu olarak karşımıza çıkar. O durumu daha alttan almak olarak da nitelendirilebilir.

TEVAZU SAHİBİ OLMAK

Bir insanın yaptığı ve gösterdiği her türlü davranışta gösterişsiz olması durumudur.

TEVAZU KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Eski kitaplarda geçen ve çokça kullanılan 'Yerli tevazu yerli yerindedir' cümlesi tevazunun kullanımı ve anlamı açısından oldukça iyi bir örnektir. Yani tevazuyu yerinde gösterirseniz hep en doğrusunu yapmış olursunuz.

Bir başka cümle ile örneklendirecek olursak; Tevazu sahibi insan affedicidir. Buradan da anlaşılacağı üzere tevazu sahibi olmak oldukça önemli bir kişilik özelliğidir.