05.09.2019 15:50

Tetanozdan ölen 18 yaşındaki genç kadının ailesi konuştu...Dayı: "Hastaneye ilk gittiğimizde ayağına çivi battığını söylemek aklımıza gelmedi"

"Çivi batınca hastaneye götürmedik. 3-5 gün geçtikten sonra ayağı normale döndü"

İSTANBUL - Zonguldak'ta ayağına çivi batan Aycan Kara(18), tetanoz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 aylık hamile kadının cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Acılı aile olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fındık işçiliği için ailesi ile birlikte Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen 18 yaşındaki Aycan Kara'nın bir süre önce ayağına çivi battı. 2 aylık hamile kadın, hastanede tedavisinin ardından, daha sonra çenede yutma güçlüğü ve ağzını açmada güçlük çekerek tekrar hastaneye gitti. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi enfeksiyon hastalıklarına sevk edilen kadın yoğun bakımda 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Genç kadının karnındaki bebeği de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Olayla ilgili konuşan dayı Emrah Coşkun, "Biz hastayı Ereğli hastanesine götürdük. Muayene ettiler. Bizim aklımıza çivi gelmiyor. Çocuk saat geçtikçe kötüye gidiyor. Doktorlar bize 'buna bir şey battı mı' diye sorunca babasının aklına geliyor, 'çivi battı' diyor. Doktorlar da o zaman tetanoz olmuş diyor. Çocuğu yoğun bakıma soktuk. Bilinci yerindeydi girdiğinde. Bir gün sonra kalbi durmuş" dedi.

Kaynak: İHA