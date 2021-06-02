TETA Esports Zula arenasına giriş yaptı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TETA Esports Zula arenasına giriş yaptı!

TETA Esports Zula arenasına giriş yaptı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

tetagaming Zula'ya giriş yaptığını dakikalar önce duyurdu.

Ülkemiz espor ekosistemine hızlı bir başlangıç yapan TETA Esports Zula arenasına giriş yaptı. Organizasyon Zula kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

Zula Sahnesine iniş yapıyoruz! Uzun çabalar ve görüşmeler sonucunda anlaştığımız ZULA Kadromuzu duyurmaktan gurur duyarız. Adımızı bu platformda da en iyi şekilde temsil edeceğimizi inanıyoruz.

Organizasyonun yeni sezonda Zula'da mücadele edecek kadrosu ise şu şekilde:

Furkan "MEYUS" Agören

Volkan "FAW1EN" Aybırdı

Cenk "WAFFLE" Durum

Adem "TYRIA" Doğrucu

Alper Kaan "MENTES" Bulut

Metehan "GADREL" Kahveci

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara yeni sezonda başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TETA Esports Zula arenasına giriş yaptı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 17:33:09. #1.13#

title