Testi pozitif çıkan şahıs yolcu otobüsünde yolculuk yaparken yakalandı Manisa'nın Kula ilçesinde pozitif vakalı bir şahsın karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile yolculuk yaptığı ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri yolcu otobüsünü durdurdu.

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde pozitif vakalı bir şahsın karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile yolculuk yaptığı ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri yolcu otobüsünü durdurdu. Dün yapılan testinin pozitif çıktığı tespit edilen şahıs, acil sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek Covid-19 servisine yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na pozitif vaka olan bir şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbar edildi. 49 yaşındaki şahsın Erzurum'a gitmek üzere İzmir'den yola çıkan bir yolcu otobüsüne bindiği tespit edilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, bir dinlenme tesisi önünde yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kontrollerde 49 yaşındaki M. M. T. isimli şahsın dün yapılan korona virüs(Covid-19) testinin pozitif çııktığı ve şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Pozitif vaka olan şahıs karantina işlemleri için 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi Covid-19 servisine götürülürken, pozitif vaka ile temaslı olan yolcu otobüsünün muavinine de yolcuğunu tamamlanmasının ardından 14 günlük süre ile evinde karantinaya alınması için tutanak tanzim edildi.

Öte yandan pozitif vakanın oturduğu koltuğun önü, arkası ve yanında başka bir yolcunun seyehat etmemesi ise sevindirdi. Yolcu otobüslerindeki Covid-19 tedbirleri kapsamında diğer yolcuların pozitif vaka olan yolcu ile uzak oturmaları sebebi ile otobüste seyehat eden diğer 7 yolcuya karantina işlemi uygulanmadı.

Kaynak: İHA