Teşrik tekbiri nedir, nasıl çekilir?

Teşrik tekbiri nedir, nasıl çekilir?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Teşrik tekbiri nedir, nasıl çekilir? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Teşrik tekbiri nedir, nasıl çekilir?

Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, konusu ne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Teşrik tekbiri nedir, nasıl çekilir?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NASIL ÇEKİLİR?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

Teşrik tekbiri ise Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra bir defa toplamda 23 defa:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye denir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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