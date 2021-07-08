İlam ne demek? İlam anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İlam , sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İlam ne demek? Teşri anlamı ne? İşte, İlam kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İlam kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İlam anlamı ne? İlam ne demek?
İLAM NE DEMEK?
İlam:
(i:la:mı, l ince okunur), Arapça i?lam
1. isim, eskimiş Bildirme, anlatma.
2. isim, eskimiş, hukuk Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge.