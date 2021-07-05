Teşri ne demek? Teşri anlamı ne?
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Teşri ne demek? Teşri anlamı ne?

Teşri ne demek? Teşri anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Teşri, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Teşri ne demek? Teşri anlamı ne? İşte, Teşri kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Teşri kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Teşri anlamı ne? Teşri ne demek?

FERAİZ NE DEMEK?

Ferâiz farz kökünden türemiş farîza kelimesinin çoğuludur. Farz masdar olarak "bir şeyi belirlemek, takdir etmek, kesinleştirmek, açıklamak" mânasına gelir. İsim olarak farz ve farîza kelimeleri "takdir ve tayin edilmiş şey, belirlenmiş pay" anlamındadır. Farz ile eş anlamlı olan farîza, İslâm literatüründe mükelleften yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen dinî görevleri ifade ettiği gibi, evlenme akdi gereği kadına ödenmesi gereken mehir ve mirasçıların terikedeki payları da önceden belirlenmiş olduğu için farîza olarak anılır. Kur'an'da farîza kelimesinin son iki anlamda kullanıldığı görülür (bk. el-Bakara 2/236; en-Nisâ 4/11, 24; et-Tevbe 9/60). Bununla birlikte her dinî görevin literatürde ayrı bir isimle anılması sebebiyle olmalıdır ki ferâiz giderek mirasçıların terikedeki paylarını ifade eden bir terim halini almıştır. Bu maktû paylar (bk. ASHÂBÜ'l-FERÂİZ) İslâm miras hukukunun en önemli kısmını oluşturduğundan miras hukukuna "paylar ilmi" anlamındaki ilmü'l-ferâiz denmeye ve konu klasik fıkıh kitaplarında "kitâbü'l-ferâiz" başlığı altında ele alınmaya başlanmıştır. Bu konuda uzmanlaşan âlimlere de fâriz, ferâizî, farazî denilmiştir.

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