Tesla Model 3 Feci Bir Kazaya Karıştı: Büyük Hasar Var!
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Tesla Model 3 Feci Bir Kazaya Karıştı: Büyük Hasar Var!

Dünyanın en iyi otomobil markalarından bir tanesi olarak bilinen Tesla Model 3 feci bir kazaya karıştı.

Tesla Model 3 Feci Bir Kazaya Karıştı: Büyük Hasar Var!
20.06.2020 00:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:02

Dünyanın en iyi otomobil markalarından bir tanesi olarak bilinen Tesla Model 3 feci bir kazaya karıştı. Hiç beklenmeyen bu olayın yaşattığı travmayı anlayabilmek için Tesla şirketinin güvenilirlik geçmişine bakmak gerekiyor.

Elektrikli araçlar dünyanın en güvenilir araçları olarak görülüyor. Özellikle de Tesla gibi şirketler bu güvenilirlik düzeyini çok ciddi oranlarda artırmayı başardı. 2019 Top Safety Pick+ (En Güvenli Seçim) ödülünü almaya hak kazanan şirket, insanların elektrikli araçlara karşı daha olumlu yaklaşmasını sağladı. Son dönemlerde bunun yerine korku alabilir.

Tesla Model 3 alev aldı

Tesla ile ilgili üzücü haber Çin'den geldi. Çinli bir sürücü bu aracı sürerken aniden 127 km/sa hıza ulaştı. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Fakat asıl problem yaratan aniden frenlerin boşalmasıydı.

Freninin tutmaması ile birlikte, aracı durdurmak artık imkansız hale geldi. Bir direğe çarparak duran araç aniden alev almaya başladı. Aracın alev aldığı yer ise motor kısmıydı. Motordan başlayan alevler bütün aracı sardı ve böylece araç tanınmaz hale geldi.

Tesla yetkilileri ve Çin'li bilirkişiler kaza ile ilgili araştırmalarına başladı. Özellikle de aracın neden bir türlü frenlerinin tutmadığı en büyük merak konusu. İlk gelen verilere göre aracın otomatik pilot özelliğinin açık olması bundaki en önemli neden. Eğer otopilot nedeniyle aracın frenlerinin tutmadığı ispat edilirse, Tesla'nın başı fena halde belaya girecek. Sizce Tesla aracında böyle bir sorun neden yaşandı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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