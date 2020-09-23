Tesla enerji kapasitesini 5 kata çıkaran yeni pillerin üretildiğini duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tesla enerji kapasitesini 5 kata çıkaran yeni pillerin üretildiğini duyurdu

23.09.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:29
Tesla enerji kapasitesini 5 kata çıkaran yeni pillerin üretildiğini duyurdu

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkaran 'tabless' isimli yeni pillerini tanıttı.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkaran 'tabless' isimli yeni pillerini tanıttı.

Tesla'nın kurucusu ve ABD'li girişimci Elon Musk,mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkaran 'tabless' isimli yeni pillerin üretildiğini duyurdu. Elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla kurucusu Musk, Battery Day etkinliği kapsamında 'tabless' isimli yeni pillerini tanıttı. Tabless mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkardığı kaydedildi. Elektrik motorlu araçlarda söz konusu pillerin kapasiteyi arttıracağı, maliyeti ise azaltacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Okan Buruk Arda Turan Metin Oktay Eddie Newton Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Hakim Hes Kodu Doğu Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tesla enerji kapasitesini 5 kata çıkaran yeni pillerin üretildiğini duyurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 14:55:49. #1.15#
title