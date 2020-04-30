Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
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BBC

Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD'de alınan koronavirüs önlemlerini faşistçe bulduğunu belirtti. Sosyal mesafe ve karantina önlemlerinin anayasaya aykırı olduğunu öne süren Musk, "Amerika'yı özgürleştirin." dedi.

Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
30.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:50

Tesla ve SpaceX'in kurucusu girişimci Elon Musk, ABD'de koronavirüs salgınına karşı uygulanan sosyal mesafe ve karantina önlemlerinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, durumu ''faşistçe" olarak değerlendirdi. Fabrikalarını geç kapatmakla eleştirilen Musk, açıklamalarında Amerika'nın bir an önce özgürleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

FAŞİST BİR YAKLAŞIM

Musk, dün CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın gelirlerinin ele alındığı bir toplantıda, "İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine kapatmak faşizmdir. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika'ya getiren ya da Amerika'yı inşa ettiği değerlere aykırı" diyerek süreci eleştirdi.

''AMERİKA'YI ÖZGÜRLEŞTİRİN''

38,5 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin 22. insanı olan Elon Musk'ın şirket toplantısından sonra attığı mesajlarda, koronavirüs önlemlerinin kaldırılması çağrısında bulundu ve "İnsanlara özgürlüklerini geri verin. Amerika'yı özgürleştirin" dedi.

''İNSANLAR, FİİLEN EV HAPSİNE ALINMAMALI''

Elon Musk, bu mesajlarından sonra Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve önlemlerin hayat kurtarmadığı, aksine yerel ekonomileri mahvettiği savunulan bir haberi paylaştı. Yarından itibaren eyalette mağazalar, restoranlar ve sinema salonlarını yeniden açma kararı alan Teksas Valisi Greg Abbott'un ise kararını överek "Brovo Teksas" ifadesini kullandı. Musk, bir takipçisinin sorusu üzerine açıklamalarını düzeltti ve "mağazaların ve iş yerlerinin hemen açılması gerektiğini kastetmediğini belirterek kendisini şöyle savundu: "Evet, buraları dikkatli bir şekilde ve uygun önlemlerle açılmalı. Ama insanlar fiilen ev hapsine alınmamalı"

FABRİKALARINI GEÇ KAPATTI

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda 33,4 milyon takipçisinin olduğu Twitter'dan yayımladığı mesajlar nedeniyle salgını ciddiye almamak ve yanlış bilgiler paylaşmakla suçlanmıştı. Çocukların hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu savunan Musk, fabrikalarını geç kapattığı için de eleştirilmişti.

ZUCKERBERG, MUSK İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise kendi şirketi içinde düzenlenen benzer bir toplantıda Musk'ın aksi yönde görüşler belirtti. Zuckerberg, "Bazı yerlerin çok erken, hastalığın yayılma hızı asgariye düşürülmeden açılması büyük olasılıkla yeni salgınları beraberinde getirecek, sağlık ve ekonomi açısından kriz ağırlaşacak" dedi.

Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
BBC

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