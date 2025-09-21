Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat yeni sezon oyuncuları ve karakterleri 2025?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın perde arkasını konu alan ve her Pazar akşamı ekranlara damga vuran fenomen yapım, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Final bölümündeki gelişmeler sonrası, hikâyenin hangi yönde ilerleyeceği ve karakterlerde yaşanacak değişim büyük bir merak konusu oldu. İzleyiciler, yeni sezona dahil olan oyuncuları ve sahneye veda eden karakterleri öğrenmek için geri sayımı sürdürüyor. " Teşkilat'ın yeni bölümü hangi tarihte yayınlanacak?" sorusu ise en çok merak edilen başlıkların başında geliyor.

TEŞKİLAT YENİ SEZON BU AKŞAM YAYINDA MI, TARİHİ NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarının reyting şampiyonu Teşkilat, Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor. Sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, verdiği uzun aranın ardından yeni bölümleriyle geri dönüyor. Merakla beklenen Teşkilat, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu tarih, dizinin hayranlarının uzun süredir beklediği sorunun yanıtı oldu.

TEŞKİLAT 2025 YENİ SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yönetmen koltuğunda Burak Arlıer ve Emre Sefer'in oturduğu, senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı dizide yeni sezonla birlikte kadro güçlendi. 6. sezonda izleyici karşısına çıkacak yeni isimler arasında Rabia Soytürk, Bülent Polat, Serhat Tutumluer, Asena Girişken, Erkan Bektaş, Buçe Buse Kahraman ve Yeliz Şar bulunuyor.

HİLAL TURHANTÜRK KARAKTERİ VE HİKÂYEYE ETKİSİ

Rabia Soytürk'ün hayat vereceği Hilal Turhantürk karakteri, yeni sezona farklı bir soluk katacak. Uzun süre yurt dışında yaşayan Hilal'in İstanbul'a dönüşü, kapanmamış hesapların yeniden gündeme gelmesine sebep olacak. İlk andan itibaren yolu, geçmişten gelen yarım kalmış bir hikâyenin merkezinde bulunan Altay Yalçındağ ile kesişecek. Aynı amaç için yan yana gelen ikili, hem geçmişin gölgesiyle hem de geleceğin belirsizliğiyle büyük bir sınav verecek.