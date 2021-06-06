Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat bitiyor mu? TRT1 Teşkilat 14. bölüm full izle! Teşkilat 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat bitiyor mu? TRT1 Teşkilat 14. bölüm full izle! Teşkilat 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat bitiyor mu? TRT1 Teşkilat 14. bölüm full izle! Teşkilat 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Teşkilat bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Teşkilat dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Teşkilat canlı izle! Teşkilat FOX canlı izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Teşkilat canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Teşkilat bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Teşkilat dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Teşkilat canlı izle, Teşkilat FOX canlı izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Teşkilat canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyal'in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.

Fadi'nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

Ceren iseekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur'a ulaşır. Zehra'yı deşifre etmek için kızı Yağmur'u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye'ye karşıbüyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.

Saldırı planında Fadi'nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi'dir! Bu gelişme, Fadi'nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!.

TEŞKİLAT CANLI İZLE (20.00)

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat bitiyor mu? TRT1 Teşkilat 14. bölüm full izle! Teşkilat 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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