Teşkilat Serdar ölüyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılacak? Teşkilat Serdar (Çağlar Ertuğrul) diziden çıkacak mı, diziden ayrılıyor mu?
Teşkilat dizisinin son fragmanını izleyen izleyiciler Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılacak sorusunun cevabını merak etti. Peki, Teşkilat Serdar ölüyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılacak? Teşkilat Serdar (Çağlar Ertuğrul) diziden çıkacak mı, diziden ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar...
Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ın son fragmanında Serdar kendi kafasına silah tutuyor. Bunun ardından fragmanın son sahnesinde silah patlama sesi duyuluyor. Peki, Teşkilat Serdar ölüyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılacak? Teşkilat Serdar (Çağlar Ertuğrul) diziden çıkacak mı, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Serdar Kılıçaslan ölecek mi? Detaylar sizlerle...
Teşkilat dizisinin 26. bölüm fragmanını izleyenler Serdar Kılıçaslan ölecek mi merak etmişti. Fragmanın son sahnesinde Serdar kendi kafasına silah tutuyor. Ardından ise silah patlama sesi geliyor. Bundan dolayı izleyiciler Teşkilat Serdar ölüyor mu merak etmiştir. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat Teşkilat Serdar karakterinin başrol olduğunu düşünürsek bu karakterin öleceğine ihtimal verilmiyor. Yine de hep birlikte yeni bölümde Serdar hayatta kalacak mı yoksa ölecek mi izleyeceğiz.
Teşkilat son fragmanı izleyen izleyiciler Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılacak? Teşkilat Serdar (Çağlar Ertuğrul) diziden çıkacak mı, diziden ayrılıyor mu? merak etmişti.
Henüz böyle bir açıklama yer almıyor. Fragmanı izleyenler Serdar'ın ölmüş olabileceğini düşünüyor. Fakat dediğimiz gibi konu hakkında bir açıklama yer almamaktadır.
Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir.
Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'deKarşıyaka, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çağlar Ertuğrul, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu.2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.
13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin başrolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.
35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.
2012 Dağ - Çavuş Oğuz Çağlar
2014 Panzehir- Kağan Dağdeviren
2015 Bana Masal Anlatma - Haşmet
2016 Dağ II - Üsteğmen Oğuz Çağlar
2017 Biz size döneriz - Akın Yılmaz
2018 Ailecek Şaşkınız - Onay
2018 Yanımda Kal-
2019 Kızım Gibi Kokuyorsun - İbrahim
2012-2014 Benim İçin Üzülme - Sinan Avcıoğlu
2014 Beyaz Karanfil- Başar Korkmaz
2014 Boynu Bükükler- Galoş Ersen
2014 Kurt Seyit ve Şura- Yusuf
2014 Medcezir- Inanç Pars
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları- Yağız Egemen
2019-2020 Afili Aşk- Kerem Yiğiter
2021 Teşkilat- Serdar
TİYATRO
Romeo ve Juliet
Yobaz
Kaos Teorileri
Leş
2018 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
2019 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Sinema oyuncusu
MGD 24. Altın Objektif Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu
2020 8. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu
TEŞKİLAT ÇAĞLAR ERTUĞRUL KAÇ YAŞINDA?
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 doğumlu ve 34 yaşındadır.
Çağlar Ertuğrul, şu anda yer aldığı proje olan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine can veriyor.
Haberler.com - Gündem