Teşkilat CANLI izle! TRT 151. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın linki" ve "Teşkilat yeni bölüm izle" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevher Başkan'ın, Altay ve Hilal hakkındaki kararı ikiliyi şaşkına çevirir. Hilal, bu karara karşı çıkınca Cevher Başkan'ın sert tepkisiyle yüzleşir. Büyük bir ikilem yaşayan Hilal'i sakinleştirmek isteyen Altay, ona görevinin önemini hatırlatmaya çalışır.

Korkut'un, Ejder'i kendi planında kullanma girişimi büyük risk taşısa da Cevher Başkan'ın onayıyla bu adımı atar. Öte yandan Bahar, sıkıştığı anda yardım için yine Korkut'a başvurur. Korkut, ona destek olurken Bahar'ın geçmişine dair temkinli davranmayı sürdürür. Altay ise bir yandan Dizdar tehlikesini ortadan kaldırmaya çalışırken, diğer yandan büyük bir planın hazırlığı içindedir. Bu plan, kritik bir tanışmanın kapısını aralayacak ve dengeleri tamamen değiştirecektir.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.