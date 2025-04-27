Teşkilat CANLI izle! TRT 141. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ejder, Albay Nazım sanılan adamı yakalamıştır. Altay onların peşindeyken ekip ondan teyit beklemektedir. Ama ondan gelen yanıt olumsuz olur. Ejder'in elindeki adam Albay Nazım olmasa da Altay onun önemli biri olduğunun farkındadır. Korkut ve Hamdi, Ejder'in hazırladığı tuzağa düşerler. Düştükleri durum her ne kadar zor olsa da buradan çıkış yolu bulmak zorundadırlar. Altay ve Korkut güçlerini birleştirerek düşmana karşı mücadele ederken Kraliçe'nin onlara karşı hamleleri devam eder. Altay bir kez daha Kate'in hain planıyla karşı karşıya kalacaktır.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat dizisini TRT 1 platformlarından canlı izleyebilirsiniz.