Teşkilat bugün yok mu, neden yok, neden başlamadı? Teşkilat dizisi bitti mi, final mi yaptı, geç mi başlıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat bugün biraz geç başlayacak. Bunun ardından Teşkilat neden geç başlıyor, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merak edildi. 18 Nisan Pazar Teşkilat neden zamanında yayınlanmadı? Teşkilat yeni bölümü yok mu, ne zaman başlıcak? Teşkilat bitti mi, final mi yapacak? Teşkilat neden saatinde başlamadı? Detaylar haberimizde.

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat bugün saatinde başlamadı. Bunun ardından Teşkilat bitti mi, ne zaman başlıcak, final mi yaptı? izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Teşkilat bugün yok mu, 18 Nisan Teşkilat yayınlanmayacak mı? Teşkilat neden yok, geç mi başlıyor? Neden geç başlıyor?

TEŞKİLAT DİZİSİ YOK MU, GEÇ Mİ BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat normalde her hafta Pazar günü saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Yani Teşkilat 18 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'de Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı olduğundan dolayı dizi biraz geç başlayacak. Kısacası dizi final yapmadı veya bitmedi, sadece geç başlayacaktır. Yeni bölüm 20:30 'da ekranlara gelecek.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayında TRT1'de 18:30-20:30 arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olmaktadır. Bundan dolayı Teşkilat dizisi yarım saat geç başlayacaktır. Yani dizinin yeni bölümü bugün 20:30 'da ekranlara geliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Teşkilat

23:45 - Maveraya Yolculuk

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtcu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Tuncer Salman

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Nihat Altınkaya

Serdar Yeğin

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ekrana getirecek... Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.