Teşkilat Ayvaz kim? Mehmet Ergenç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Ergenç dizileri ve filmleri

Mehmet Sait Ergenç kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tiyatro ve sinema oyunculuğu, seslendirme, şarkı söyleme, söz yazarlığı, müzik besteleme gibi alanlarda yaptığı katkılarla tanınan ve En İyi Ses Ödülü sahibi Yeşilçam dönemi aktörü Mehmet Sait Ergenç'in oğlu olan Mehmet Sait Ergenç kaç yaşında, nereli? Mehmet Sait Ergenç dizileri ve filmleri

MEHMET SAİT ERGENÇ KİMDİR?

Mehmet Sait Ergenç, 26 Kasım 1994'te İstanbul'da doğdu.

Muhtesem Yüzyil'de Kanuni Sultan Süleyman'ı oynamasıyla tanınan çağdaş Türk aktör Halit Ergenç'in küçük kardeşi ve diğer önemli rollerin yanı sıra dört Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu Ödülü sahibi.

Eğitimine 2016-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Müzikal Tiyatro bölümünde başladı. 2016-2017 yılları arasında Ayla Algan'dan Ekran Oyunculuğu, 2016 yılında Erol Babaoğlu'ndan Oyunculuk Doğaçlama Koçluğu aldı. Eğitimine Craft in İstanbul'da devam etti. 2019 yılında Oyunculuk, Dans ve Doğaçlama eğitimi aldı.

Ergenç, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve Show TV'de yayınlanan Ramo (2020- ) dizisindeki Kirpi, yapımcılığını Tims & B Productions'ın üstlendiği ve TRT'de yayınlanan Teskilat (2021- ) dizisindeki Ayvaz rolüyle tanınmaktadır. 1.

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