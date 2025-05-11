Teşkilat 143. bölüm tek parça izleme linki var mı? Teşkilat son bölüm neler oldu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Teşkilat 143. bölüm full HD izle ve Teşkilat full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Teşkilat 143. bölüm tek parça izle ve Teşkilat full HD bölüm izle diye araştırıyor. Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 143. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, Kate'in yaptığı bütün kötülüklerin intikamını almak üzeredir. Kate ise kendi canını kurtarmak için zaman kazanmaya çalışır. Bu sırada Kate'e gelen destek Altay'ın etrafını sarar. Korkut ve Hamdi, General'e ulaşıp Kate ile ilgili önemli bilgiler edindikleri sırada tuzağa düşerler. General'in ikili için çok farklı planları vardır. Fakat Korkut ona karşı asla pes etmeyecektir. Altay, Kate'in yaptıkların cezasının çekmesi için mücadeleye devam eder. Kate her ne kadar onu atlatmaya çalışsa da Teşkilat düşmanın oyununu bozacaktır.

TRT 1 TEŞKİLAT BÖLÜMLERİ İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat bölümlerini TRT 1 platformlarından canlı izleyebilirsiniz.